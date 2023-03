Sophie Elise og Fetisha snakker om NRK i ny podkastepisode

NTB

I sin første podkast etter at samarbeidet med NRK ble avsluttet, snakker Sophie Elise Isachsen og Fetisha Williams om hvordan de reagerte på «Debatten».

Temaet for den aktuelle episoden var nettopp samarbeidet med NRK og innholdet i podkasten. Samarbeidet fikk stor oppmerksomhet etter at Sophie Elise la ut et bilde på Instagram som viste henne og en annen influenser der den andre personen holdt en liten pose med et hvitt pulver, noe som mange tolket som narkotika.

I den første podkastepisoden etter at NRK droppet samarbeidet – en episode med tittelen «Sannheten» – svarer de to på spørsmål fra sine lyttere, og lover samtidig en ny, vanlig episode på søndag.

– Jeg stilte ikke fordi jeg oppriktig ikke skjønte hva jeg hadde der å gjøre, sier Sophie Elise om hvorfor hun ikke deltok i debattprogrammet.

Williams forteller på sin side at hun rett og slett ikke turte og sier at hun heller ikke syntes at hun hadde noe der å gjøre. Hun sier at programmet var «horribelt» og at hennes manager uansett ikke skal ha kontaktet henne om deltakelse etter at NRK kontaktet manageren om dette.

Sophie Elise hevder også at NRK-sjef Vibeke Fürst Haugen ringte henne kvelden før og fortalte at hun skulle i «Debatten», og at hun ville forberede henne på det som skulle skje og hva hun skulle si. Hun skal da ha sagt at hun skulle «backe up» Sophie Elise.

– Derfor ble jeg overrasket over at det ikke skjedde, sier hun.

Sophie Elise sier også at det ikke stemmer at de har tjent veldig mye på podkasten, slik mange har hevdet.

Det er kun i begynnelsen av episoden at bråket med NRK var tema, og Sophie Elise kommenterer ikke det famøse bildet hun la ut på Instagram.

På slutten sier begge at hele situasjonen har vært vanskelig og en tøff opplevelse.