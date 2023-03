Forretningsmann dømt til fengsel for grov hvitvasking

Christian Flemmen Johansen er forsvarer for forretningsmannen som nå er dømt til fengsel for hvitvasking.

NTB

To menn er dømt til fengsel i to år og fem måneder og to år og tre måneder for hvitvasking av drøye 17 millioner kroner. Blant dem er en norsk forretningsmann.