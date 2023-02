Magnus Devold avslører hjertefeil

Komikeren forteller om redselen for å dø i ny podkast.

Det er til NRK-podkasten «Kladden har Dævva» med Martin Lepperød at komiker Magnus Devold forteller om sitt forhold til døden og dødsangst.

Under denne samtalen forteller Devold om hjertefeilen, som gjør at hans hjertefunksjoner er dårligere enn andres. Det skal være en klaff som pumper blodet dårligere og som har gjort at han for rundt to år siden fikk operert inn en hjertestarter.

– Jeg er ikke så redd for selve døden, men er redd for det å dø. Selve øyeblikket når du holder på å dø er noe som skremmer meg. Jeg tenker mest på det når jeg ikke får sove, og det med hjertet som slår. Jeg er også født med en hjertefeil, som gjør at jeg har blitt mer redd for at det bare skal stoppe, sier 36-åringen i podkasten.

Ifølge Devold er hjertestarteren på størrelse med en fyrstikkeske og er plassert under kragebeinet. Dersom hjertet skulle stoppe, gir den et kraftig støt.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Magnus Devold og kjæresten Maria Stavang.

Komikeren sier han tidvis kan bekymre seg for at hjertestarteren kan slå ut selv om hjertet ikke har stoppet.

Til Nettavisen, som først omtalte podkast-episoden, sier kardiolog i Aleris, Alessia Quattrone at Devols bekymringer ikke er helt ubegrunnet.

– Hjertestarter kan gi støt også ved alvorlige rytmeforstyrrelser, ikke bare ved hjertestans, Så ja, det kan skje, sier Quattrone til Nettavisen.