MRSA ikke påvist hos svin i Norge på tre år

Det er ikke påvist et eneste tilfelle av MRSA hos svin i Norge mellom 2020 og 2022. Det kan skyldes innreiserestriksjonene under koronapandemien, tror Veterinærinstituttet.

MRSA er en form for gule stafylokokker som er motstandsdyktige mot flere typer antibiotika.

– Nå har vi gjennom flere år dokumentert at vi klarer å holde forekomsten på et svært lavt nivå, og dette er tredje året på rad at vi ikke har hatt noen funn av MRSA, sier seniorforsker og prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet, Anne Margrete Urdahl.

Urdahl mener lite reiseaktivitet og restriksjoner på grunn av koronapandemien kan ha ført til mindre innførsel og bidratt til nedgangen.

– Siden introduksjon av MRSA til svin er vist å komme fra mennesker, antar vi at dette også kan ha ført til mindre smitte over til gris, forklarer hun.

Flere MRSA-varianter kan smitte mellom dyr og mennesker. Svin og friske mennesker blir sjelden syke av MRSA (meticillinresistente stafylokokker), men myndighetene har som mål å holde den norske svinepopulasjonen fri for MRSA.