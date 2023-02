Blindeforbundet frykter mangel på synspedagoger

Blindeforbundets leder Terje Andre Olsen er bekymret for at blinde skoleelever kan ende opp med å ikke få undervisningshjelp etter at synspedagogutdanningen ved NTNU i Trondheim blir lagt ned. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Muligheten for å utdanne seg som synspedagog på NTNU i Trondheim forsvinner. Blindeforbundet frykter det vil gi mangel på lærere som kan undervise blinde elever.

Det har vært tre studiesteder for synspedagogikk i Norge i nyere tid; Universitetet i Oslo, Universitetet i Sørøst-Norge og ved NTNU i Trondheim.

Ved NTNU faser man nå ut utdanningen etter at Statped har sagt opp samarbeidsavtalen om å bidra i studiet.

Statped er en statlig støttetjeneste for kommuner og fylkeskommuner i arbeidet med å gi et tilpasset opplæringstilbud til barn og elever med varige og omfattende behov.

At undervisningstilbudet ved NTNU forsvinner, mener Blindeforbundet kan gi alvorlige konsekvenser.

– Det er altfor få synspedagoger i Norge, og i årene fremover er faren stor for at de kan forsvinne helt. Konsekvensen er at både barn og voksne med synstap ikke får god nok oppfølging. Vi er svært bekymret over at synspedagogutdanningen er i ferd med å svekkes ytterligere, sier forbundsleder Terje André Olsen i Blindeforbundet.

– Synspedagoger har kompetanse i punktskrift, og i en vanlig skolesituasjon er det svært viktig at læreren kan dette, sier Olsen.

Sammen med Forskerforbundet, Utdanningsforbundet, Norges Døveforbund og Hørselshemmedes Landsforbund har Blindeforbundet sendt et brev til kunnskapsministeren der de ber om at Statped gjenopptar avtalen med NTNU om synspedagogikkstudiet.

De etterlyser også synspedagogikk som eget studium ved Universitetet i Oslo.