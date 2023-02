Frp: Regjeringen har verken vilje eller evne til å løse strømpriskrisen

NTB

Opposisjonspartiene på Stortinget er ikke veldig imponert over regjeringens varslede endringer i strømstøtten.

Frp er mest kritisk og mener endringene er for puslete og kommer for sent.

Stortingsrepresentant Marius Arion Nilsen sier han frykter norske strømkunder må venne seg til tyske strømpriser så lenge Arbeiderpartiet og Senterpartiet styrer landet.

– Dette holder ikke mål dersom vi skal unngå at innbyggere og næringsliv får tyske strømpriser de neste årene, sier Nilsen.

Han sier Frp flere ganger har foreslått å begrense prissmitten gjennom utenlandskablene, innføre kraftige begrensninger i krafteksporten og kompensere strømkundene fullt ut når prisene overstiger 50 øre per kilowattime, men uten å bli hørt.

For lite enøk

Ola Elvestuen, som representerer Venstre i Stortingets energi- og miljøkomité, sier det er bra og riktig med strømstøtte basert på timesprisene.

– Det blir et system der regningen samsvarer bedre med pris, forbruk og den strømstøtten folk har krav på, sier han.

Men der stanser velviljen.

– Dette er bare brannslukking. Det regjeringen nå må prioritere, er å få på plass en storstilt satsing på Enøktiltak. Når folk og bedrifter får tilgang på penger til å energieffektivisere boligen eller næringslokalet, kan de få bedre kontroll på strømforbruket sitt, sier Elvestuen.

Mer kraftproduksjon

Høyres Nikolai Astrup mener regjeringen har gjort forsvinnende lite for å øke kraftproduksjonen.

– Høyres mål er at rimelig strøm skal være et konkurransefortrinn for Norge og et gode for husholdningene. Da må kraftproduksjonen økes og nettutbyggingen forseres.

Høyre er også bekymret for hvordan de høye strømregningene slår ut for bedriftene.

– Fastprisavtalene har så langt ikke levert i henhold til bedriftenes behov. Det er bra at regjeringen nå innser at bedriftene trenger mer fleksible avtaler. Men i påvente av at fastprismarkedet skal komme ordentlig i gang, mener Høyre det er behov for strømstøtte til utsatte bedrifter gjennom denne vinteren.

Mageplask

Kjell Ingolf Ropstad, energipolitisk talsperson i KrF, kaller det hele et mageplask.

– Dette innfrir overhodet ikke de forventningene som er skapt på forhånd. Det er svært skuffende at regjeringen ikke foreslår å bedre strømstøtten med 100 prosent kompensasjon for priser over 50 øre per kilowattime, slik KrF har foreslått.

Det kunne ifølge Ropstad delvis finansiert med økt skatt for dem som tjener mer enn 1 million kroner og som ikke trenger strømstøtte.

– Småtteri

Stortingsrepresentant Sofie Marhaug, som er energipolitisk talsperson for Rødt, kaller endringene for «småtteri».

– Det mest konkrete grepet, strømstøtte beregnet for hver time, må de til og med utsette til høsten fordi de har slitt med å bestemme seg. Det er noe Rødt har ment lenge og som sist ble nedstemt i desember.

– At strømstøtten skal fortsette, skulle bare mangle. At de rydder opp i at fastprisavtalene skal ha fast volum, skulle også bare mangle, men det er trist at det kommer etter at noen bedrifter har tegnet sånne risikable avtaler, sier hun.

SV etterlyser strukturelle grep

Men regjeringens støtteparti, SV, er fornøyd. Partiets mann i energi- og miljøkomiteen, Lars Haltbrekken, sier de er glade for den forsterkede strømstøtten.

– Vi er glade for at regjeringen omsider kommer med en forsterket strømstøtte. Mange sliter med strømregningen, og utfordringene har blitt større siden det meste har blitt dyrere.

– Nå må vi se på strukturelle grep som gjør at vi får strømprisene ned og ikke minst sikre gode støtteordninger for energisparing så fort som mulig, sier Haltbrekken.