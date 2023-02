DNB-tall viser økt kortbruk i januar

NTB

Nordmenn dro kortet langt mer i januar enn i samme måned i fjor, ifølge tall fra DNB. Spesielt restaurant og uteliv skilte seg ut.

Nordmenn brukte 3 prosent mer penger i januar enn samme måned i fjor, skriver banken i en pressemelding. Det var også 2 prosent mer enn januar 2019.

Folk har generelt strammet inn på forbruket siden september. Men sparing gjennom pandemien har muliggjort et høyere forbruk enn normalt for mange, forklarer konserndirektør Ingjerd Blekeli Spiten i DNB personmarked.

– Gjennom vinteren er det mange som har tært på den ekstra bufferen som ble oppspart gjennom pandemien. Det har muliggjort et høyere forbruk for mange. Mange har fortsatt midler å tære på, men nå begynner flere kundegrupper å merke behovet for å prioritere strammere, sier hun.

Folk brukte rundt 15 prosent mer på restaurant og uteliv i januar sammenlignet med samme måned i 2019, som beskrives som det siste «normalåret». Det er særlig blant den eldste aldersgruppen at dette økte, med hele 48 prosent. Til sammenligning ble dette forbruket redusert med 6 prosent blant den yngste aldersgruppen.

Innen reiseliv gikk kortbruken ned med 9 prosent i januar.