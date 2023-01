Mehl etter migrasjonsmøte: – Må være åpne for å bruke strengere virkemidler

NTB

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) støtter EU-landene som vil bruke visumregler som pressmiddel overfor tredjeland som nekter å samarbeide om returer.

Mehl har denne uken vært i Stockholm sammen med EUs justisministre for å diskutere den betydelige økningen i antall migranter som krysser grensen til Europa.

EU-landene ber nå EU-kommisjonen om å vurdere å stramme inn visumpolitikken.

Vil stramme inn

Helt konkret viser de til en bestemmelse i visumreglene som sier at visumrestriksjoner kan brukes som pressmiddel overfor tredjeland som ikke vil samarbeide om returer.

Det støtter Mehl.

– Det er viktig å ha en konstruktiv samtale med tredjeland vi vil ha returavtaler med og at vi viser forståelse for utfordringene de har, men vi må også være åpne for å bruke strengere virkemidler hvis den typen dialog ikke fører fram, sier Mehl.

Avviser mottakssentre

En rekke EU-land har den siste tiden tatt til orde for kraftige innstramminger i EUs grensepolitikk.

Mens Østerrike har bedt EU finansiere et grensegjerde mellom Tyrkia og Bulgaria, har Nederland ønsket en strengere praktisering av Dublin-reglene.

Danmark har blåst liv i forslaget om mottakssentre utenfor Europa.

Det får en lunken mottakelse av Mehl.

– Vi har avvist en mottaksmodell som den Danmark og Storbritannia har signalisert. Men det er foreløpig uklart hva som ligger i disse signalene, sier hun.

– Norge er pådriver

Mehl viser til at den soleklart største andelen flyktninger som kommer til Norge, er ukrainere. Norge har også begrensede utfordringer med retur, understreker hun.

– Men ser du på tallene for Schengen totalt, er det en relativt stor andel personer fra andre land enn Ukraina som det er behov for å få en mer effektiv retur av.

– Norge er en pådriver for at andre land skal ha dette høyt på agendaen. En effektiv returpolitikk er viktig for oss også, sier hun.

Anstrengt situasjon

I en uttalelse fra torsdagens justisministermøte beskrives migrantsituasjonen i Europa som «anstrengt» og dagens returandel som «uakseptabel».

EU-landene ber om fortgang i EU-kommisjonens arbeid med en lovpakke på migrasjons- og asylpolitikk, og vil også styrke samarbeidet med grensebyrået Frontex.

I tillegg tar EU-landene til orde for å bruke både «positive og restriktive insentiver» overfor tredjeland knyttet til visumpolitikk, bistandspolitikk, handelspolitikk og diplomatiske relasjoner.