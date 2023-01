Stavanger Aftenblad: Mann mistenkt for drap på Marie Sæther Østbø i Sør-Afrika

En mann er mistenkt for å ha drept Marie Sæther Østbø (20) i Sør-Afrika.

Det var den 18. april 2018 at Marie Sæther Østbø forsvant i Sedgefield i Sør-Afrika.

Stavanger Aftenblad melder torsdag at en navngitt mann nå er mistenkt for å ha drept henne.

– Vi mener det er sannsynlighetsovervekt for at Østbø ble utsatt for noe kriminelt, sier politiadvokat Anette Berger i Kripos til Aftenbladet.

20-åringen var på utveksling i Toulouse i Frankrike, og var i Sør-Afrika på ferie med en studievenninne. Hun ble sist observert gående alene på en strand ved 18.40-tiden onsdag 18. april 2018. Da hun ikke dukket opp på en avtalt middag senere på kvelden, ble hun meldt savnet.

Løsarbeider

Det lokale politiet har holdt det som mest sannsynlig at kvinnen druknet, men etter at Berger og to etterforskere fra Kripos i november i fjor reiste til Sedgefield og gjennomførte avhør, er hypotesen om at det har skjedd noe kriminelt styrket.

– Informasjon som kom fram i avhørene, styrker mistanken mot en person. Han har status som mistenkt i saken. Mistenkte er en sørafrikansk mann som oppholdt seg i Sedgefield da Østbø forsvant. Han var en løsarbeider som i april 2018 hadde strøjobber i området, sier Berger.

Denne mannen døde i en trafikkulykke en stund etter at Østbø forsvant. Før dette var han i politiets søkelys i forbindelse med forsvinningen, men han ble ikke funnet før han døde.

Fremdeles ikke funnet

Berger vil ikke si hva som styrker hypotesen om at Østbø ble drept. Hun understreker samtidig i en pressemelding at andre hypoteser enn at Østbø ble utsatt for en straffbar handling ikke er avkreftet.

– Det kan etter politiets mening også fortsatt være andre grunner til at hun forsvant, sier Berger.

Østbø er fremdeles ikke funnet. Det gjenstår etterforskningsskritt som lokalt politi i Sør-Afrika skal gjennomføre for å forsøke å finne ut hva som skjedde med Østbø.