Riksvei 80 til Bodø blir ikke åpnet før tidligst torsdag

NTB

Et sørpeskred har stengt riksvei 80 mellom Fauske og Bodø. Veien åpnes ikke før tidligst torsdag ettermiddag.

På grunn av dårlig vær har det ikke vært mulig å fly over skredområdet med helikopter eller drone i dag, opplyser Statens vegvesen.

– Sikkerhet kommer først, både for Statens vegvesen og for de vi er avhengige av for å komme oss opp i lufta. Derfor har det ikke vært mulig for oss å gjøre vurderingene vi trenger før vi kan gå inn i området og starte arbeidet med å rydde veien, sier seksjonsleder Olav Korsaksel.

Skredet gikk ved 5.30-tiden natt til onsdag. Det er ikke aktuelt å sende mannskaper inn i området uten at området vurderes som trygt, opplyser Vegvesenet.

Sørpeskredet er antakelig det største noensinne mellom Bodø og Fauske. Det har heller ikke skjedd før at riksvei 80 har måttet stenge så lenge. Også Nordlandsbanen er sperret av skred.

Det er omkjøringsmulighet langs fylkesvei 812 via Rognan, Misvær og Saltstraumen.