Bane Nor vil ikke binde seg til noen åpningsdato for Follobanen

NTB

Bane Nor-sjefen innrømmer å ha vært for optimistisk når han har satt tidsfrister for Follobanen. Nå er åpningen utsatt igjen – denne gangen på ubestemt tid.

Bane Nor opplyser at arbeidet med å gjenåpne Follobanen pågår for fullt, men at tester har avdekket fire defekte kabler som må skiftes. Dermed utsettes gjenåpningen av Follobanen – igjen.

I alt 2,4 kilometer med kabel skal byttes. Arbeidet anslås å ta fem dager, noe som fører til at testkjøringen utsettes.

– Det er relativt tidkrevende å bytte dem, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor til NTB.

Etter at banen ble åpnet i midten av desember, har den ene fristen etter den andre røket – og gjenåpningen er blitt utsatt flere ganger. Senest for få dager siden gikk Bane Nor ut med 12. februar som dato for gjenåpning. Det angrer Frimannslund på i dag.

Kan bli enda lengre utsettelse

– Sett i ettertid burde vi ikke kommunisert dato så tydelig. Det ble gjort med en god intensjon, men har ført til frustrasjon hos pendlere og reisende, sa Frimannslund da Bane Nor onsdag kom med en oppdatering om fremdriftsplanen for Follobanen.

Planen var å strømsette anlegget onsdag og å starte testkjøringen torsdag. Den planen skyves nå på – og dukker det opp nye uventede problemer, kan utsettelsen bli enda lengre.

Kabler som går videre innover i tunnelen. skal også testes ytterligere. Bane Nor tror ikke at også disse kablene må byttes, men hvis det likevel blir tilfelle, anslår Bane Nor at det vil ta to uker å skifte dem.

Om forskyvninger sier Bane Nor at dersom det oppstår hindringer underveis i testingen, vil det måtte legges på ytterligere tid.

– Det er ikke mulig å vite det nå, det er informasjon som blir klart etter hvert som arbeidet gjøres, ifølge Bane Nor.

Får et mer robust anlegg

På spørsmål om man burde ha gjort en bedre kvalitetssikring før Follobanen ble satt i drift, svarer konsernsjefen at det får evalueringen vise.

– Men vi er i ferd med å få et mer robust anlegg enn vi hadde i utgangspunktet, sier Frimannslund.

– Men vi må erkjenne at Follobanen virket i åtte dager før denne hendelsen. Det burde selvfølgelig ikke skjedd.

Justerer ruteplanen

På pressebrifingen forklarte utbyggingsdirektør Stine Undrum detaljert hva som må gjøres med kabelbytte og testing. Beslutningen om å bytte kabelen fra tilførselsbygg nord og fram til tunnelåpningen, ble tatt tirsdag kveld.

– Kablene er levert. Akkurat nå kutter vi kabelen i hver ende og gjør klar til å skjøte, sa Undrum.

Ifølge Bane Nor jobbes det nå sammen med Vy for å forbedre ruteplanen fra 1. februar, særlig for de reisende på østre linje. Ruteplanen vil gjelde inntil videre, det vil si til Follobanen er klar for en trygg og sikker gjenåpning.

– Vi er veldig lei oss for at gjenåpningsarbeidet fører til usikkerhet for pendlerne og de øvrige reisende. Det er å håpe at et noe forbedret reisetilbud fra 1. februar kan hjelpe litt med en krevende hverdagslogistikk for togkundene, sier Frimannslund.