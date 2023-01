Flere sørpeskred i Nordland – politiet advarer mot å kjøre på rasutsatte veistrekninger

NTB

Det har gått flere skred i Nordland onsdag morgen. Skredfare gjør at politiet fraråder all ferdsel på rasutsatte veistrekninger fra Helgeland til Bodø.

– Slik situasjonen fremstår for oss akkurat nå, frarådes all ferdsel langs rasutsatte veistrekninger på Helgeland og i Sør-Salten opp til Bodø, skriver Nordland politidistrikt på Twitter.

Onsdag formiddag har et sørpeskred stengt E6 ved Sommerset i Sørfold, opplyser Vegtrafikksentralen nord.

– Vi har ikke fått melding om at noen er skadd, forteller operasjonsleder Ulf Slettan til NTB.

Tidligere onsdag var E6 stengt på grunn av et sørpeskred ved Leirfjorden, men veien der er åpnet igjen.

Riksvei 80 mellom Fauske og Bodø er også stengt på grunn av et stort sørpeskred. Politiet advarer bilister mot å kjøre gjennom skredet.

– Vi har hørt fra folk på stedet at noen har forsøkt å kjøre gjennom skredet. Det vil vi på det sterkeste fraråde. Vi kan ikke utelukke flere skred, sa operasjonsleder Ivar Bo Nilsson til NTB tidligere onsdag.

Ber folk om å ikke kjøre mellom Fauske og Bodø

Skredet gikk rett vest for kommunegrensen mellom Bodø og Fauske, på Bodø-siden ved Kleivberget. Politiet fikk melding om skredet klokken 5.32.

– Vårt råd er at folk på Fauske som skal til Bodø, holder seg hjemme inntil videre. Det samme gjelder folk som skal fra Bodø til Fauske.

Det regner tett, og det er mye snø i terrenget. Politiet frykter at det skal gå flere ras.

Nordlandsbanen stengt

Onsdag er også Nordlandsbanen stengt mellom Fauske og Oteråga på grunn av et skred.

– Dette vil ta tid, skrev Bane Nor på nettsidene sine like etter klokken 7.

Samtidig er Tosentunnelen på fylkesvei 76 stengt onsdag morgen som følge av et snøskred. Statens vegvesen skriver på sine nettsider at beregnet åpning er i 15-tiden, men at dette er usikkert. Tunnelen sørger for fergefri forbindelse mellom Brønnøy og E6.

Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel, nest høyeste nivå, om svært mye regn i området Helgeland og Sør-Salten. Samtidig er det sendt ut oransje farevarsel om jord-, sørpe- og flomskredfare for omtrent samme område.

I tiden fram mot onsdag formiddag har det vært ventet lokalt opp mot 70 millimeter nedbør og opptil seks plussgrader.