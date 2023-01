NTB

Det brenner kraftig i en enebolig i Ski natt til lørdag. Alle nødetatene er på plass. Det er ikke meldt om skadde.

Ifølge Øst politidistrikt på Twitter er det åpne flammer og mye røykutvikling.

«Det arbeides med å få oversikt over beboere, samt evakuering av nabohus», skriver politiet.

Politiet meldte om brannen klokken 3.30, og klokken 3.45 opplyser de at alle beboerne er gjort rede for og at det ikke er meldt om skadde.