Ny parasitt oppdaget på Svalbard – kan få fatale følger for fjellreven

NTB

De siste tre årene har en pelslusparasitt spredt seg blant fjellrev i Arktis og tynnet ut pelsen til flere dyr. Det kan få fatale følger, ifølge Norsk Polarinstitutt.

– Hvis pelsen forsvinner, flekkvis eller helt, fører det til dårligere isolasjon og et stort varmetap, og reven risikerer å fryse i hjel, sier forsker Eva Fuglei ved Norsk Polarinstitutt i en pressemelding , ifølge Nationen.

Lusa liker ikke kulde, men trives godt nede i den tykke pelsen. Lusa er så plagsom for reven at den klør seg intenst på områdene som er angrepet, og dette fører til at pelsen faller av.

Så langt er parasitten oppdaget hos fjellrev både på Svalbard og i Canada. Pelslusa ble første gang oppdaget på Svalbard i 2019, men har siden den gang økt i et urovekkende høyt tempo.

En fryktet parasitt, høye smittetall og hurtig spredning uten kontroll har fått forskere til å jobbe på spreng for å finne ut av konsekvensene.

– Vi ser jo at pels blir borte på smittede dyr, men vi vet ikke nok om hvordan dette påvirker varmetapet om vinteren, sier Fuglei.