Norge kjøpte varer fra Russland for 17,5 milliarder kroner i fjor

NTB

Norge bidro med 17,5 milliarder kroner til Russland i fjor. Nå ber Norsk-Ukrainsk Venneforening om en fullstendig handelsboikott av Russland.

– På tross av Russlands brutale invasjon av Ukraina, har Norge opprettholdt en omfattende handel med Russland. Den norske handelen er et viktig bidrag til å finansiere krigen, og vi er skuffet over at regjeringen ikke har gjort mer for å stoppe pengeflommen til Russland, sier Jan Ottesen, talsperson i Norsk-Ukrainsk Venneforening.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at Norge i fjor importerte varer for 17,5 milliarder kroner fra Russland, til tross for at landet invaderte Ukraina i februar. Det er en nedgang på 4,3 milliarder kroner fra 2021, men bortsett fra 2021 og 2019 har ikke Norge lagt igjen et høyere beløp i Russland i løpet av et år enn i fjor.

Samtidig eksporterte norske bedrifter varer til Russland for 2,3 milliarder kroner. Det er en nedgang på 1,5 milliarder kroner fra 2021, og er det laveste siden 2017.

Norsk-Ukrainsk Venneforening ber nå regjeringen om å stenge de norske havnene for russiske fiskebåter og innføre et totalforbud mot eksport og import av russiske varer.

– I 1986 innførte Norge en total handelsboikott av apartheidregimet i Sør-Afrika. Den internasjonale boikotten var en viktig årsak til at dette regimet falt. Det er ingen grunn til at vi ikke skal gjøre det samme med Putin-regimet i Russland, og første steg fra norsk side må være å stenge havnene for russiske fiskebåter, sier Ottesen.

Importen fra Ukraina var på 621 millioner kroner i fjor. Det er en nedgang på 41 millioner kroner fra 2021. Eksporten endte på rekordhøye 2,75 milliarder kroner.