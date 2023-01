Amerikansk storavis ber leserne reise til Tromsø

NTB

Storavisen The New York Times mener Tromsø er ett av stedene deres lesere bør besøke i år.

The New York Times har laget en liste over 52 destinasjoner folk bør besøke. På 10. plass på listen står Nord-Norges største by.

Reiselivssjef Lone Helle i Visit Tromsø, sier til Nordlys at hun mener listen har en enorm markedsverdi.

– Dette er veldig stort, og et resultat av hardt arbeid over tid av mange ulike aktører og personer, sier hun.

Helle mener Tromsø gir turister opplevelser i verdensklasse.

– Vi har en spektakulær natur, nordlyset som hovedtrekkplaster, hundesledeturer og hvalsafari. Vi har også Tromsø internasjonale filmfestival, Nordlysfestivalen, Arctic Frontiers og et sentrum som pulserer med liv og fantastiske utesteder og restauranter. Tromsø er en levende by hver dag hele året gjennom, sier Helle.

Dette er topp 10-listen til The New York Times:

1. London

2. Morioka, Japan

3. Monument Valley Navajo Tribal Park, USA

4. Kilmartin Glen, Skottland

5. Auckland, New Zealand

6. Palm Springs, USA

7. Kangaroo Island, Australia

8. Vjosa River, Albania

9. Accra, Ghana

10. Tromsø