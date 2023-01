Skole innfører videoovervåkning i kantina etter fyrverkeritrøbbel

NTB

To hendelser med fyrverkeri på kort tid gjør at Li skole i Nittedal innfører videoovervåkning i kantina. Elevene får heller ikke ta med ryggsekker og bagger i matsalen.

– Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ble enig med skoleledelsen om dette på møtet vi hadde tirsdag kveld. Kamerabruken skal selvsagt skje i tråd med bestemmelsene i personvernloven, og dette er vi trygge på at skolen har god kontroll med, sier FAU-leder Julia Köhler-Olsen ved Li skole til Varingen.

Bakgrunnen for at skolen nå velger å innføre videoovervåkning var to hendelser som involverte fyrverkeri på skolen 3. og 6. januar

Håpet med elev/foreldre-møtene er å ta knekken på taushetskulturen som skal prege skolemiljøet, ifølge avisen.

Rektor ved skolen, Steinar Flesland, sier de vil installere kameraer i skolegården.

– Vi vurderer å sette opp et portabelt overvåkingskamera i storefri et par ukers tid. Lovligheten av dette er sjekket med Datatilsynet tidligere og er tillatt under særskilte tilfeller når andre tiltak er prøvd ut, sier han.

Li skole er en ungdomsskole med 490 elever.