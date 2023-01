Vy jobber med plan B for Follobanen

NTB

Vy arbeider med en plan B for Østre linje på Follobanen dersom togtrafikken gjennom Blixtunnelen ikke er oppe og går før januar er omme.

– Dersom alt dette skulle drøye, og det skjer et eller annet som gjør at vi ikke får reetablert rutetilbudet på Follobanen slik det skal være fra 1. februar, så lager vi en plan B som gjør at vi kan kjøre Østre linje-togene inn til Oslo S, sa sjef Ulf Bakke for utvikling og analyse i VY.

Han møtte lokalpolitikere i Nordre Follo tirsdag, ifølge Østlandets Blad.

Den nye Blixtunnelen er stengt for trafikk, og hurtigtoget mellom Ski og Oslo S står på grunn av tekniske feil i tunnelen. Problemet er under utbedring, og det skal etter planen drives testkjøring i tunnelen fra 16. januar. Planen er at trafikken skal være i gang igjen 1. februar.

Østfoldbanens østre og vestre linje møtes på Ski. I dag stanser østre linje på Ski, slik at passasjerer som skal videre til hovedstaden, må bytte tog her. Vys plan B innebærer dermed at i tilfelle problemene med i Blixtunnelen vedvarer lenger enn forutsatt, kan østre linje-togene få fortsette hele veien til Oslo S.

Begynner testing mandag

Testkjøringen på Follobanen starter kommende mandag. Togstrekningen skal belastes mer enn normalt før den blir tatt i bruk.

– Vi kommer til å belaste anlegget litt mer enn det anlegget skal ha i en normalsituasjon. Det blir en veldig grundig test med målinger flere steder for å vite nøyaktig hvor strømmen går, sa konsernsjef Gorm Frimannslund til TV 2 etter et møte mellom Vy og Bane Nor mandag.

På en pressekonferanse tidligere mandag sa Frimannslund at de er i god rute til å få åpnet Follobanen 1. februar.

Prestisjeprosjektet ble åpnet 11. desember, men måtte stenges etter få dager.

Bane Nor: Ingen Plan B

Problemene på Follobanen skyldes returstrøm- og jordingsproblemer. Bane Nor har fått byttet ut elleve kabelskjøter, samt flere andre skadde komponenter, ifølge utbyggingsdirektør Stine Undrum. Hun sier det også er gjort tiltak som gjør anlegget mer robust, med teknologi som Bane Nor kjenner fra før.

Hun benektet under møtet med Nordre Follo-politikerne tirsdag at Bane Nor har noen plan B.

– Vi jobber med den planen vi har om å sette i gang trafikken igjen i løpet av januar. Vi har ingen plan B i ermet nå, så det må vi eventuelt komme tilbake til, svarte Undrum ifølge ØB.