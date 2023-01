Norsk metalband måtte avlyse i Australia – beskyldes for rasisme

NTB

Konsertene til metalbandet Taake i Australia er blitt kansellert etter at en studentforening har beskyldt bandet for rasistiske og hatefulle holdninger.

Taake skulle etter planen spille konserter i de australske byene Brisbane, Sydney, Adelaide og Melbourne mellom andre og femte februar i år. Nå er alt avlyst, etter blant annet reaksjoner fra en studentforening i Sydney.

Det skriver blant annet The Guardian. I Norge ble saken først omtalt av Bergens Tidende.

Lederen for en studentforening på et universitet der Taake skulle spille, Lia Perkins, sier til studentavisen Honi Soit at Taake står for «hatefulle og rasistiske holdninger».

Han anbefaler studentpuben samt ett av de andre opprinnelige konsertstedene å revidere sine retningslinjer for hvordan de velger band. Det for å sørge for sikkerheten til studentene.

I en SMS til BT skriver vokalist i Taake, Ørjan Stedjeberg, bedre kjent som Hoest, at han «registrerer en stadig økning i virkelighetsfjern og politisk korrekt overfølsomhet».