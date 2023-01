Visestatsminister Robert Habeck under sitt besøk på Herøya fredag. Olje- energiminister Terje Aasland (t.v.) og næringsminister Jan Christian Vestre (t.h.) var også med Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Mens regjeringen jubler for hydrogenplaner, skriver forskningsminister Ola Borten Moe på Facebook at planene er «lysår unna å være forsvarlig eller fornuftig».

Oppdateringen fra Borten Moe ble lagt ut fredag ettermiddag, få timer etter at to statsråder og den tyske visestatsministeren besøkte Herøya Industripark for å kunngjøre Nel og Statkrafts storsatsing på elektrolysører og hydrogenproduksjon, skriver Teknisk Ukeblad (TU).

Tysklands visestatsminister Robert Habeck, olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) deltok på besøket på Herøya.

– Om Statkraft sammen med Nel lykkes med å etablere 2 gigawatt (GW) elektrolyse av hydrogen i Norge tilsvarer det en energimengde på cirka 17,5 TWh, eller om lag 12–13 prosent av all kraftproduksjon i Norge.

– Med 75 prosent energitap er det 14 TWh, eller 10 prosent av all norsk kraftproduksjon rett i dass. Det er etter mitt skjønn lysår unna å være forsvarlig eller fornuftig, skriver Ola Borten Moe (Sp) om Statkrafts hydrogenplaner.

Kommunikasjonsansvarlig i Statkraft, Geir Fuglset, sier til TU at målet om 2 GW elektrolysekapasitet ikke bare dreier seg om Norge, men også inkluderer planer de har i en rekke andre land i Europa, som Storbritannia, Sverige og Tyskland.

– Så tallet blir litt annerledes enn det Moe sier. Dette skal også skje i et scenario med langt mer fornybar produksjon enn i dag. Det vil utvikles parallelt, sier Fuglset.

Han sier videre at hydrogenet skal brukes til å erstatte fossile kilder i industriprosesser og transport som er vanskeligere å elektrifisere.