Flere sykehus øker beredskapen

NTB

Sykehuset Østfold, Sørlandet sykehus Arendal, Sykehuset i Lillehammer og Helse Møre og Romsdal øker mandag beredskapen til grønt nivå.

Sykehuset Østfold kunngjorde mandag formiddag at de gikk i grønn beredskap. Kort tid senere fulgte Sørlandet sykehus Arendal, Helse Møre og Romsdal og Sykehuset i Lillehammer opp med samme beskjed.

Årsaken er stor pågang fra pasienter med luftveissykdommer som korona, influensa og RS-virus. Sykehuset Østfold melder blant annet at de har 50 flere pasienter enn det er ordinære sengeplasser til. 28 pasienter er registrert med covid-19, og 24 er registrert med influensa.

At beredskapsnivået heves til grønt innebærer blant annet at ressurser hentes fra planlagt virksomhet til pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp, samt at det innføres besøksbegrensninger.

– Det kan bety at pasienter som har en ordinær timeavtale, som for eksempel en etterkontroll, kan få sin time utsatt. Om du har time på sykehuset, så skal du møte som normalt med mindre du har fått annen beskjed fra oss, sier sykehusdirektør Hege Gjessing ved Sykehuset Østfold.

Flere med økt beredskap

Også Sørlandet sykehus Arendal varsler økt beredskap, mens resten av helseforetaket er i normal drift. NRK skriver at Sykehuset i Lillehammer øker beredskapen, mens VG skriver at det samme skjer i Helse Møre og Romsdals sykehus.

Flere sykehus har fra før hevet beredskapen den siste tiden.

Blant dem er St. Olavs hospital i Trondheim (grønn beredskap), sykehuset Vestfold (gul beredskap), Vestre Viken (grønn beredskap på noen sykehus), og Nordlandssykehuset.

Stavanger ned til grønt

Stavanger universitetssjukehus (SUS) var oppe på gult beredskapsnivå fra 30. desember. Mandag ettermiddag skriver imidlertid Stavanger Aftenblad at man senker beredskapsnivået til grønt nivå igjen.

– Vi ser en forsiktig bedring, og nyttårshelgen gikk greit etter forholdene. Dette skyldes i stor grad innsatsen fra en rekke dyktige og dedikerte medarbeidere og ledere som har strukket seg langt for å ivareta god pasientbehandling, sier administrerende direktør Helle Schøyen i en pressemelding.

Omtrent 95 pasienter er innlagt med covid-19, influensa eller RS-virus ved sykehuset. Beredskapsledelsen på SUS er innkalt til et nytt statusmøte torsdag 5. januar.

– Det er fortsatt en krevende driftssituasjon på sykehuset som krever ekstra ressurser, og vi vurderer situasjonen fortløpende, sier administrerende direktør Helle Schøyen.