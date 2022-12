Carina Dahl mistet venninnen: – Det er så vondt

Artisten får fortsatt sjokk hver gang hun tenker på at venninnen er død.

Den tidligere bloggeren Tuva Willassen (28) fra Tromsø ble i mai funnet død i Tyrkia. En av Willassens nære venninner var artisten Carina Dahl (37).

De to ble kjent i 2016, da Willassen flyttet til hovedstaden.

I et intervju med KK forteller Dahl om hvordan hun mottok budskapet om venninnens bortgang. Hun var på turnebussen da hun fikk beskjeden.

– Det stakk i meg med en gang, og jeg havnet i fullstendig sjokktilstand. Jeg satt bare og ropte nei, nei, nei… Petter (Katastrofe) satt og holdt rundt meg, og ingen visste hva vi skulle gjøre. Det var en veldig spesiell opplevelse, sier hun til KK.

Dahl sier hun angrer på at hun ikke tilbragte mer tid med Willassen den siste tiden hun levde. Hun forteller at hun fikk et nytt sjokk dagen etter meldingen om venninnens dødsfall.

– Jeg våkner ofte opp med en positiv innstilling til dagen, men så kommer jeg på hva som har skjedd. Det er så vondt når du våkner og innser at det virkelig har skjedd. Den følelsen sitter i meg fortsatt: Hver gang jeg tenker på Tuva, og innser at hun ikke finnes mer, får jeg et nytt sjokk.