Politiet: Flere i Orkanger lurt til å kjøpe mat til folk – snakk om betydelige summer

NTB

Flere personer er blitt lurt til å kjøpe mat til folk på butikker i sentrum av Orkanger, varsler politiet. Dette skal ha pågått over tid.

– De spør fremmede om de kan kjøpe mat for dem på butikker. I tidligere tilfeller har de dratt tilbake for å levere maten tilbake for å få penger, sier operasjonsleder Fiola Elverum i Trøndelag politidistrikt til NTB.

I en Twittermelding skriver politiet at det mandag var en mann og en dame som henvendte seg til kunder.

– Dette er ikke noe nytt, derfor ønsker vi at folk skal være mer påpasselig og oppmerksom på en slik type tilnærming, sier Elverum.

Det er snakk om at enkeltindivider har blitt lurt til å kjøpe mat for flere tusen kroner.

– De spiller på samvittigheten. Det er enklere å få folk til å kjøpe mat enn å gi penger. De har også i tidligere tilfeller hatt et modus om å henvende seg til eldre personer, avslutter Elverum.