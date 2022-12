Einar Tørnquist trekker bok etter grov faktafeil

– Det er jævlig flaut! De må bare få den vekk, kast den i søpla, sier den kjente programlederen til TV 2 om faktafeilen i boken «198 land».

Tørnquist bekrefter til TV-kanalen at boka «198 land», som er baset på podcasten med samme navn, vil bli trukket.

– Jeg våknet i dag og hadde fått masse meldinger fra noen små twittergrupper med norsk-rwandere som hadde funnet en helt horribel feil i boka mi, forteller Einar Tørnquist til TV 2.

I boka står det at «Om lag én million hutuer og noen tutsier ble drept» under folkemeordet i Rwanda i 1994. Det riktige er at det var hutuer som drepte mellom 800.000 og én million tutsier i tillegg til moderate hutuer.

Oppdaget på Twitter

På Twitter beklager også Tørnquist i et svar til gruppen som oppdaget feilen.

«Det er en virkelig stygg feil. Jeg kan ikke fatte at det ikke har blitt oppdaget før nå. Jeg vil ta kontakt med min forlegger i dag. Veldig, veldig lei meg for dette», skriver han.

Tørnquist bekrefter at han i boka har gitt feil folk skylden for folkemordet i boken og at han tok kontakt med forlaget Kagge forlag, for å be om at boken trekkes. Ifølge TV 2 har forlaget bekreftet at boken, som kom ut i høst, skal trekkes omgående.

– Jeg har ikke vært så involvert i dette, men det er jævlig flaut. Jeg har kontaktet forlaget og anmodet om å få boka trukket. De må bare få den vekk. Kast den i søpla! sier han til TV 2.

Hentet fra intervju

Ifølge Tørnquist har han ikke vært veldig involvert i prosessen med boken, da forlaget har hentet innholdet direkte fra podcasten. Bokpassasjen er hentet fra et podcastintervju med Kashfa King Gashamura. Ifølge Tørnquist er ikke den samme passasjen om folkemordet feil i podcastintervjuet. Han bedyrer at det må ha vært for dårlig korrekturlesning i arbeidet med boka.

– Det kunne nesten ikke vært verre. Det er nok ikke noe annet sted i boken der man kunne ha forvekslet to ord og det kunne ha blitt like ille, sier programlederen til VG.

Kagge forlag bekrefter overfor VG at boken trekkes, men vil ikke gi ytterligere kommentar.