Mann tiltalt for å kaste etsende væske i ansiktet på kvinne

NTB

En 34 år gammel mann skal forklare seg i retten etter ha kastet etsende væske i ansiktet på en kvinne. Kvinnen skal ha endt opp med sårskader i ansiktet.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld, sier advokat Erling Kjærmann til Stavanger Aftenblad.

34-åringen er tiltalt for grov kroppskrenkelse etter straffelovens paragraf 272. Ifølge tiltalen skal han ha kastet en etsende væske i ansiktet på en kvinne.

Hendelsen fant sted i et bolighus i Stavanger i mars i år. Kvinnen skal ha fått sårskader i både ansiktet, hodet, på halsen og et kne. I tiltalen heter det også at hun skal ha fått væsken i øyet.

Den tiltalte mannen er også anklaget for å ha slått hodet hennes i veggen flere ganger.

Strafferammen for grov kroppskrenkelse er seks års fengsel.

Saken skal opp for Sør-Rogaland tingrett i februar.