To personer pågrepet etter trusselsituasjon i Klæbu

NTB

Politiet har pågrepet to personer etter trusselsituasjonen i Klæbu. – Vi har kontroll. Ingen er skadd, skriver politiet på Twitter.

– Takk til publikum som har vært tålmodige og holdt seg inne, skriver de videre.

Operasjonsleder Øystein Sagen i Trøndelag politidistrikt opplyser til NTB at to personer er pågrepet og siktet, og at én er innbrakt etter politiloven. Det pågår etterforskning, og saken er overført til krimvakta i Trondheim.

Det var litt etter klokken 13 lørdag at politiet fikk melding om at en mann hadde fremsatt alvorlige trusler. De rykket ut med flere patruljer til en adresse i Klæbu sentrum og ba folk i nabolaget om å holde seg innendørs. Klokken 15.20 opplyste de at mannen var pågrepet.

Politiet bevæpnet seg fordi de trodde den mistenkte kunne være bevæpnet.

Klæbu ligger sørøst i Trondheim kommune.