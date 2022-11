Hyttefolk bruker mye mindre strøm

NTB

Strømforbruket på hytter i Sør-Norge har falt med 19,7 prosent fra i fjor. Årsaken er at det ikke er strømstøtte for hytter, mener NVE.

Tall P4-nyhetene har fått fra Norges vassdrags- og energidirektorat viser at forbruket i fritidsboliger i Sør-Norge har gått ned 19,7 prosent (311 GWh) fra januar til oktober i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Tallet er temperaturkorrigert.

– Det er en ganske betydelig reduksjon, sier seksjonssjef Maren Esmark i NVE. Hun tror årsaken er at det ikke er strømstøtte for hytter.

– Vi tror nedgangen er en kombinasjon av at folk bruker mindre strøm i fritidsboligene, at man kanskje senker temperaturen inne og skrur av alt lyset når man ikke er der, men også at de brukes noe mindre.

Det er særlig i høst at strømforbruket har gått mye ned.

– Både i husholdningene, men også særlig på fritidsboliger, sparer folk på strømmen, sier Esmark. For husholdninger var nedgangen i forbruket i sør på 17 prosent i september og 14 prosent i oktober.