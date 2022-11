Ukraina ba i juni Norge om tollfrihet – venter fortsatt

NTB

I juni ba Ukraina om at Norge fjernet toll på ukrainske varer i ett år. Flere land har gått med på det, men Norge holder igjen.

– Vi håper på positiv respons fra den norske regjeringen på dette spørsmålet, skriver den ukrainske ambassaden i en epost til Dagens Næringsliv.

Spørsmålet ligger til behandling i regjeringen. Ifølge DN er Senterpartiet skeptisk.

Avisen har snakket med flere sentrale kilder i Senterpartiet. Etter det DN erfarer, er partiet redd for konsekvensene av fritak for toll på ukrainske landbruksvarer når krigen er omme, og at andre land i krise kan be om det samme.

Ukraina har også bedt de andre Efta-landene Sveits, Island og Liechtenstein om tollfrihet. Norge har blitt kritisert for å nøle og ble bedt av de andre Efta-landene om ikke å bremse prosessen.

EU fjernet i mai toll på varer fra Ukraina i ett år, og denne perioden forlenges trolig. Storbritannia, Canada og USA er blant landene som har gitt Ukraina tollfrihet på en rekke varer.

I fjor importerte Norge varer for rundt 700 millioner kroner fra Ukraina. Av dette var varer for bare 40 millioner kroner tollbelagte.

DN har spurt Nærings- og fiskeridepartementet om regjeringen har svart på Ukrainas forespørsel, og hva svaret eventuelt er. De ønsker ikke å svare på spørsmålet og viser til at Venstre-leder Guri Melby har stilt et spørsmål i Stortinget, og at næringsminister Jan Christian Vestre skal besvare dette først.