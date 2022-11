Fellesforbundet sier ja til lakseskatt – men krever endringer

Forslaget om grunnrenteskatt er sendt på høring., med frist 3. januar. For havbruksnæringen er det foreslått en effektiv sats på 40 prosent, og dette gjelder produksjon av laks, ørret og regnbueørret. Arkivfoto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Fellesforbundet har snudd og ønsker nå grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen, gitt at regjeringen kommer dem i møte på en del justeringer i forslaget.

Klassekampen har snakket med flere LO-kilder og skriver at det denne gangen kommer til å bli et klart ja til grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen. Nøkkelen ligger ifølge avisa hos Fellesforbundet.

– Vi har snudd i spørsmålet om grunnrente, forteller forbundsleder Jørn Eggum.

Det begrunner han med at forslaget til Ap-/Sp-regjeringen er bedre enn det regjeringen ledet av Erna Solberg (H) i sin tid la fram.