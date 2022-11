Lokalt kan det komme opptil 30 centimeter snø.

Meteorologisk institutt opplyser mandag på Twitter at de har sendt ut gult farevarsel om snø i Agder.

– Fra mandag ettermiddag til tirsdag ettermiddag kan det lokalt komme 10-30 cm snø. Sannsynligheten er størst i kystnære områder fra Kristiansand og østover, men det er relativt usikre prognoser på nedbørmengde og plassering, skriver meteorologene.

Lite snø i nord

Videre opplyser de at det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.

– Det er ventet nedbør resten av uken også, men snøgrensa vil etter hvert krype oppover, skriver Meteorologisk institutt videre.

I Nord-Norge derimot er det ikke noe snø i vente med det første.

– Med unntak av noen byger langs kysten i Øst-Finnmark, er det ingen nedbør i sikte før slutten av uken.

Kraftige vindkast

Meteorologisk institutt har også sendt ut gult farevarsel om kraftige vindkast fra øst og sørøst i midtre og indre strøk av deler av Rogaland og Hordaland tirsdag ettermiddag. Vindkastene kan lokalt komme opp i 27-30 sekundmeter, som tilsvarer storm.

Det er ventet lokal storm i Rogaland og Hordaland tirsdag ettermiddag. Les mer Lukk

Det anbefales å sikre løse gjenstander, samt unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

– Løse gjenstander kan blåse av gårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet, advarer Meteorologisk institutt.