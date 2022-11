Sju av ti mener det offentlige må sørge for tilrettelagte boliger

Et klart flertall av de spurte mener det offentlige helt eller delvis har ansvar for tilrettelegging av boliger for dem som trenger det. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Det offentlige må ta helt eller delvis ansvar for at de som har behov for tilpasning av bolig, får slik tilrettelegging, viser Husbankens boligundersøkelse.