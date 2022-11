Sumaya Jirde Ali politianmelder Atle Antonsen for rasisme

Sumaya Jirde Ali (24) fotografert under amtale og debatt om de viktigste utfordringene for ytringsfrihet i vår tid i Aschehougs hage tidligere i år.

«På sekunder skifter Antonsen ansikt. Han går fra å være en smilende mann til en som skriker «SHUT THE FUCK UP» til meg slik at jeg får spytteklysene hans i ansiktet».

I et innlegg på sin egen Facebook-side anklager den norsk-somaliske forfatteren og samfunnsdebattanten Sumaya Jirde Ali komiker Atle Antonsen for rasisme på et utested for tre uker siden.

Les Antonsens korte svar til ABC Nyheter nederst i saken!

På Facebook skriver Ali tirsdag ettermiddag at hun og en venninne satt ved bardisken på det aktuelle utestedet da Atle Antonsen skal ha gått opp til Ali og blant annet påpekt at Ali er «for mørkhudet til å være her» og gjentatte ganger bedt henne «Shut the fuck up», eller «hold kjeft» på norsk.

Ali skiver at saken er anmeldt.

Seansen skal ha startet med at Antonsen begynte å snakke engelsk med henne. Da 24-åringen skal ha påpekt at hun snakker norsk skal Antonsen (53) ifølge Ali ha opptrådd aggressivt overfor Ali og kommet med de nevnte uttalelsene.

Slik beskriver Ali deler av hendelsen på Facebook:

«Antonsen satte seg overfor meg. Det var et lite bord mellom oss. Jeg husker gliset, jeg husker glimtet i øyene hans. Jeg er ikke fremmed for berusede menn. Jeg er ikke fremmed for berusede menn som snakker engelsk til meg. 'What are you... how are you', sier Antonsen. Jeg humrer og svarer 'æ kan norsk assa'».

...

Atle Antonsen (53) er anmeldt av Sumaya Jirde Ali etter episoden på et utested i Oslo. Les mer Lukk

«På sekunder skifter Antonsen ansikt. Han går fra å være en smilende mann til en som skriker 'SHUT THE FUCK UP' til meg slik at jeg får spytteklysene hans i ansiktet. Jeg glemmer aldri kraften i stemmen, jeg glemmer aldri aggresjonen som kom ut av intet. Jeg forsøkte å rygge bakover, men vi satt mot veggen. 'Jeg vet hva du driver med, jeg vet hva du prøver på', gjentok Antonsen. Når jeg forsøkte å spørre hva det er han mener, skriker han igjen og igjen, på engelsk, at jeg må holde kjeft. Cathrine, som sitter ved min side, spør hvorfor han skriker og oppfører seg som en 'dust' mot meg. Også henne ber han om å holde kjeft. Jeg tror det er da, mens venninna mi forsøker å støtte meg, at jeg har en ut-av-kroppen-opplevelse. Jeg ser på situasjonen som om jeg ikke selv sitter der, jeg ser på ham, ser aggresjonen i kroppsspråket, forakten i ansiktet, og det er da jeg blir redd. Antonsen er en stor og kraftig mann».

...

«Antonsen ser meg rett i øynene og sier med foraktfullt mine «du er for mørkhudet til å være her». Jeg tror nesten ikke det jeg hører».

Ali skriver også at Antonsen fysisk grep tak i henne og hindret veien hennes da hun gråtkvalt skulle forlate stedet.

Mottok meldinger i etterkant

I etterkant av hendelsen skal Antonsen ifølge Ali ha sendt henne meldinger via Facebook der han ber om unnskyldning.

Ifølge Ali skal det i meldingene ha stått «har erfart at jeg skylder deg en unnskyldning fra lørdag. Tankeløst å være komidust rundt så belastende ting» og «jeg har antagelig blitt helt blind etter for mange år med fjasing rundt dette med Golden» og «Jeg unnskylder i hvert fall dypt hvis det endte med at jeg har såret deg».

Ali skriver på Facebook at hun ikke er såret. Hun er rystet. «Antonsens melding ga meg angstanfall», skriver hun.

Sumaya Jirde Ali er debattant, poet og forfatter. Hun deltok i TVNorge-programmet Alle mot Alle i høst.

Antonsen: – En trist og ubehagelig sak

ABC Nyheter har tatt kontakt med Atle Antonsen om anklagene fra Sumaya Jirde Ali.

Komikeren og programlederen for «Kongen befaler» skriver i en tekstmelding til ABC Nyheter at «Siden det foreligger en politanmeldelse så vil det være uryddig av meg å kommentere noe rundt dette akkurat nå».

Samtidig skriver han:

«Dette er en trist og ubehagelig sak».