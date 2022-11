Månedskort-rabatt i én måned i Oslo

NTB

Den neste måneden kan du kjøpe månedskort i Oslo til en 500-lapp. Med rundt 40 prosent rabatt vil politikerne lokke folk tilbake til kollektivtrafikken.

Tilbudet gjelder 30-dagersbilletter i sone 1 fra 16. november til og med 16. desember.

Byrådet har bevilget ekstra midler for å kjøre en kampanje som skal gjøre kollektivtrafikken mer attraktiv. Målet er å gjøre nye reisende kjent med tilbudet og å få dem som reiser sjelden, til å reise mer, heter det i en pressemelding fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel.

Dagens månedskort for voksne koster 814 kroner. Ny pris – for én måned – blir 499 kroner. Studentbilletten skal koste 299 kroner, mens månedskortet for barn, ungdom og honnør fås for 249 kroner. Billettene selges bare i appen Ruter, den nyeste versjonen av Ruters billett- og reisesøkapp.