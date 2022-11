Rekordlang jordbærsesong i Norge i år

I år ble det solgt 4,2 millioner kurver med norske jordbær her i landet. Det er ny rekord. Foto: Erlend Aas / NTB

I år var det norske jordbær i butikkene helt fram til høstferien. Det førte til 24 prosent vekst i salget.

Denne sesongen er det solgt 4,2 millioner kurver med norske jordbær og aldri har sesongen for norske jordbær vært like lang som i år, skriver Nationen.

Høsten 2021 gikk Norgesgruppen, Bama og Garnerhallen sammen og lanserte et mål om å øke volumsalget av norske jordbær med 50 prosent innen 2025.

– Vi er svært fornøyde med resultatet, og ble positivt overrasket. Det var en normal jordbærsesong i år, så det lover godt for neste år, sier kategoridirektør for frukt og grønt i Norgesgruppen, Pål Westby, i en pressemelding.

Mesteparten av økningen skyldes såkalt «tabletop»-produksjon. Altså at jordbærene dyrkes i kasser som er hevet over bakken slik at bærene kan plukkes stående. Det gir mer forutsigbare avlinger og enklere plukking.