Stine Roalkvam Evensen omkom i tragedien i Sør-Korea

– Det er et uvirkelig sjokk, sier faren.

20 år gamle Stine Roalkvam Evensen fra Sandnes mistet livet i halloween-tragedien i Sør-Koreas hovedstad Seoul lørdag, melder NRK.

– Det er et uvirkelig sjokk. Det er vanskelig å tro at det er sant, sier Stines far Erik Evensen til NRK.

154 personer døde og 149 ble skadd, 33 av dem kritisk, da det oppsto trengsel i et populært utelivsdistrikt i forbindelse med halloween-feiringen lørdag.

Evensen var student ved Yonsei University i Seoul.

President Yoon Suk-yeol har erklært landesorg i kjølvannet av tragedien.