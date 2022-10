Dag Terje Solvang fortsetter som generalsekretær i DNT

NTB

Landsstyret i Den Norske Turistforening har besluttet å forlenge åremålet til Dag Terje Solvang. Han vil fortsette som generalsekretær ut 2028.

– Landsstyret er samstemte om at Dag Terje Solvang er den rette til å lede vår administrasjon i årene framover, og vi er glade for at han har takket ja til å fortsette, sier Per Hanasand, styreleder i DNT i en pressemelding.

Solvang startet i jobben som generalsekretær 1. oktober 2018.

– Jeg har hjertet mitt i DNT og gleder meg enormt til å få lov til å være med og utvikle denne flotte organisasjonen videre sammen med landsstyret, våre medlemsforeninger og administrasjonen. Det er en stor tillitserklæring å få tilbud om et nytt åremål, sier Solvang.