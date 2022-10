Antirasister markerte i Oslo etter nazidemo: – Viktig å vise dem ryggen

NTB

Vi er alle antirasister, sang demonstrantene foran Stortinget søndag, dagen etter at nynazister inntok Løvebakken med flagg og marsjerte i Karl Johan.

35 medlemmer av organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen ble pågrepet da politiet måtte bruke makt mot dem under den ikke-varslede markeringen lørdag.

– Nazister skal bli møtt med tydelig motstand, de skal overdøves og jages fra byen vår, sa Rødts Oslo-leder Siavash Mobasheri.

Han la vekt på at politiet håndterte saken godt, men kritiserte uttalelser om at de ville ha tillatt lørdagens demonstrasjon hvis de hadde søkt på forhånd.

– Vi er alle antirasister, sang demonstranter, mens andre svarte «hele Oslo hater nazister».

Det ble på et tidspunkt tilløp til uroligheter da noen som tilsynelatende var imot markeringen, dukket opp. De ble raskt overdøvet av antirasistene.

– Viktig å vise nazismen ryggen

Blant dem som hadde møtt opp, var Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Det er viktig å vise nazismen ryggen og viktig å understreke at Oslo skal være en raus og inkluderende by, sier Johansen til NTB.

Han viser til at Oslo flere ganger har vært utsatt for rasistisk vold og advarer mot at det kan poppe opp igjen. Johansen skryter av politiets håndtering av lørdagens nazidemonstrasjon.

– Jeg er for ytringsfrihet og for at de skal få ytre seg, men jeg er også for å bruke min ytringsfrihet til å si at de ikke er velkomne. Deres budskap er å så hat og splittelse, sier byrådslederen.

Maner til klokskap

Han advarte i sin appell mot at rasismen og fascismen kan dukke opp i nye drakter og former.

– Du ser at fascismen i Italia ikke lenger er svartkledde, men dresskledde og pent kledde kvinner og menn som inntar det offentlige rom. Derfor er det så viktig å slå ring rundt antirasisme, samtidig som vi ikke skal slå oss selv på brystet og si at vi ikke har utfordringer knyttet til rasisme i vår by, hver dag, sier Johansen.

Han maner til klokskap i kampen mot rasismen og nazismen.

– Det betyr blant annet at jeg er imot vold. Vold avler vold. Det å vende dem ryggen på en fredelig måte, gjør at antirasister kan samle flere, sier Johansen.