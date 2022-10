Forsvarer: Dronesiktede Andrej Jakunins anke behandles trolig onsdag

NTB

Advokat John Christian Elden, som forsvarer dronesiktede Andrej Jakunin, sier at anken over varetektsfengslingen trolig blir behandlet onsdag.

Det skriver Elden i en SMS til NTB tirsdag.

Andrej Jakunin ble pågrepet i Hammerfest mandag i forrige uke, siktet for droneflyging på Svalbard. 47-åringen ble i Vestre Finnmark tingrett onsdag varetektsfengslet i to uker, men anket fengslingen til Hålogaland lagmannsrett.

Mannen, som har russisk og britisk statsborgerskap, anser seg som britisk, og mener derfor at forbudet for russere mot å fly drone ikke gjelder ham.

– Jeg er en britisk statsborger som har gyldig droneoperatørlisens og pilot-ID utstedt av britiske myndigheter. Jeg fløy og opererte en lett, ikke-kommersiell drone mens jeg seilte rundt Spitsbergen, sa Jakunin i en pressemelding sendt ut av hans forsvarere mandag.

Han omtaler droneflygingen som hobbyflyging og erkjenner ikke straffskyld.

– Jeg respekterer politiets arbeid for sikkerhet og trivsel for alle i Arktis, både nordmenn og utlendinger. Jeg har gjort mitt beste for å hjelpe politiet i deres undersøkelser, og jeg håper at denne situasjonen blir løst raskt, sa Jakunin.