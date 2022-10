Ny omikron-variant tåler antistoffer bedre

Anne Lise Stranden - Forskning.no

Flere kan få covid-19 i vinter. Årsaken er en ny omikronvariant som antistoffer i blodet ikke har så god effekt mot.

Antistoffer i blodet fra vaksine eller gjennomgått covid-19 beskytter vanligvis godt mot ny smitte.

Men nå har en ny, mutert variant av omikron begynt å bre seg, som er langt mer motstandsdyktig mot antistoffer. Det har svenske forskere ved Karolinska Institutet funnet ut.

Den muterte omikron-varianten ble oppdaget tidligere i høst og har spredt seg til flere land. Men fortsatt utgjør varianten BA.2.75.2 et mindretall av registrerte covid-19-tilfeller.

Bare en sjettedel så effektiv

Antistoffer er bare en sjettedel så effektive mot den nye undervarianten, sammenlignet med den vanligste omikronvarianten.

Det går frem av en studie som er gjort på 75 tilfeldig utvalgte blodgivere i Stockholm, skriver Karolinska Institutet i en pressemelding.

Antistoffene i blodserumet var betydelig dårligere til å nøytralisere BA.2.75.2 enn de andre virusvariantene som ble testet, skriver forskerne i studien.

Kan vente oss økt antall smittede

Varianten er bare en av flere nye varianter av lignende mutasjoner av viruset, som vil dominere i nær fremtid.

– Det innebærer at vi kan forvente oss at antallet infeksjoner kommer til å øke i vinter, sier Ben Murrell ved institutt for mikrobiologi, svulst- og cellebiologi ved Karolinska Institutet i pressemeldingen.

Antivirale legemidler

Undervarianten er også motstandsdyktig mot flere antivirale legemidler som brukes for å behandle personer med høy risiko for alvorlig covid-19.

I november i fjor anbefalte Folkehelseinstituttet å kjøpe inn antivirale medisiner mot covid-19, skrev Dagens Medisin.

Ifølge VG var det snakk om Paxlovid og Lagevrio.

Helsedirektoratet har bestilt 41.000 doser av Paxlovid fra Pfizer og 8.640 behandlinger med koronapillen Lagevrio fra Merck, skrev Teknisk Ukeblad i januar i år.

Norge har også bestilt en ny type antistoffmedisin som heter sotrivimab, som også virker på omikronvarianter.

Den har også effekt mot den nye varianten.

Uklart hvor mye vaksinen hjelper

Så langt er det uklart om varianten vil føre til flere sykehusinnleggelser. De vaksinene som finnes nå, har generelt hatt en beskyttende effekt mot alvorlig sykdom ved omikroninfeksjon.

Men fortsatt mangler forskerne data over hvor bra de oppdaterte covid-vaksinene beskytter mot de aller siste variantene.

– Vi forventer at de vil hjelpe, men hvor mye vet vi ikke, sier Murrell i pressemeldingen fra Karolinska Institutet.

Referanse:

D. J. Sheward mf: Omicron sublineage BA.2.75.2 exhibits extensive escape from neutralising antibodies. The Lancet Infectious Diseases, 13. oktober, 2022.

(Denne saken ble først publisert på Forskning.no).