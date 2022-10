Kronprins Haakon tror ikke Märtha Louise blir fratatt prinsessetittelen

Kronprins Haakon sier at kongehuset vurderer hva slags roller Märtha Louise kan ha, men at hun neppe blir fratatt prinsessetittelen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Kronprins Haakon sier til Dagens Næringsliv at Märtha Louise neppe blir fratatt prinsessetittelen på grunn av koblinger til Durek Verrets næringsvirksomhet.

– Vi får se hvor det ender, men det ser ikke ut som det går den veien, sier kronprinsen til DN.

Han gjør det klart at kongehuset er i en prosess for å finne ut av hvilke roller Märtha Louise kan ha, og at vurderingene ikke er lette.

– Det er en litt vanskelig balansegang for meg. På den ene siden er søsteren min blitt forlovet, og jeg har det hyggelig sammen med Durek når vi møtes. Jeg ønsker veldig at han skal føle seg velkommen i vår familie. Og så er jeg glad i søsteren min. Samtidig føler jeg et veldig ansvar for institusjonen, sier kronprins Haakon.

Det er tidligere avklart at Märtha Louise ikke kan bruke prinsessetittelen i sitt kommersielle samarbeid med Durek Verrett.