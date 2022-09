Støre om gasslekkasjene: Vi anser situasjonen som alvorlig, og det ser ut som en villet handling

NTB

Jonas Gahr Støre sier lekkasjene fra gassrørledningene i Østersjøen ser ut som en villet handling. Sikkerheten styrkes rundt norske anlegg.

– Vi anser situasjonen som alvorlig, og det ser altså ut som en villet handling, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Støre opplyste at bakgrunnen for antakelsen om at gasslekkasjene på gassrørledningene Nord Stream 1 og 2, som oppsto mandag kveld, er villet blant annet baserer seg på tilbakemeldinger fra Sverige og Finland.

– Jeg snakket med de to statsministerkollegaene mine sent i går kveld. Det er også nær kontakt mellom myndighetene, politi, forsvar og etterretningstjenester. Summen av det bildet som gis nå av faglige eksperter som vurderer det som antakelig har vært eksplosjoner av et stort format og skadene som er gjort på rørledningene, så forsterker det inntrykket – også fra dem som har erfaring med vedlikeholdt av gassrørledninger – at dette har vært det vi kaller en villet handling, sa han.

– Sikkerheten er styrket

Statsministeren poengterte at Norge er bevisst på å ivareta sikkerheten på norsk sokkel, som Europas største gassleverandør.

– Det er nå avgjørende at Europa og Nato står samlet, vi må komme til bunns i hva som har hendt og hvem som står bak, men det kan ta noe tid, påpekte Støre.

I etterkant av det som skjedde i Østersjøen, vil Forsvaret være mer til stede og synlige i områdene rundt norske olje- og gassinstallasjoner, sa Støre på pressekonferansen.

Det kan handle om mer vakthold, følge med på sjøen i luften og i vann og følge med på nettet. Fra før har politiet og bransjen selv satt i verk flere tiltak for å øke beredskapen.

– Sikkerheten på norsk sokkel er styrket. Sentrale selskaper i oljesektoren er nå delvis underlagt sikkerhetsloven, og sentrale personer i disse selskapene er sikkerhetsklarert. Det betyr at selskapene løpende kan dele gradert informasjon om et mulig trusselbilde, sa statsministeren.

Etterforsker drone-aktivitet

Den siste tiden har norske myndigheter observert unormalt mye aktivitet av droner på norsk sokkel, spesielt i september.

– Det følger vi tett med på, og saken er under etterforskning av politiet i samarbeid med flere andre aktører. Det er snakk om droner av ulike størrelser, sa Støre.

– Dette er også en av grunnene for den økte beredskapen, fortsatte han.

Samtidig fastholdt statsministeren at det ikke foreligger noen konkret trussel mot norske installasjoner.

Støre sa også at han har hatt kontakt med nordiske og tyske myndigheter, i tillegg til Nato og EU om situasjonen, men det har så langt ikke vært aktuelt å spørre om hjelp.

Aasland må svare i Stortinget

Senere onsdag stiller olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i Stortinget for å svare på spørsmål knyttet til gasslekkasjene i Østersjøen.

Det var Høyres Ine Eriksen Søreide, som leder utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, som tirsdag ba om en redegjørelse fra Aasland og justisminister Emilie Enger Mehl (Sp). Også de andre partiene på Stortinget har bedt om svar fra regjeringen.

Samme dag ble det kjent at det har oppstått lekkasjer på gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 som er bygd for å frakte gass mellom Russland og Tyskland.

Mandag ble det registrert to eksplosjoner i Østersjøen utenfor den danske øya Bornholm, hvorpå begge rørledningene begynte å lekke. I alt er det oppdaget tre lekkasjer. Eksperter mener at eksplosjonene ikke kan skyldes jordskjelv, men snarere sabotasje.