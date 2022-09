Snart blir det moms – men de tar regningen

Fra årsskiftet blir det moms på elbil, nærmere bestemt på den delen av kjøpesummen som er over 500.000 kroner. Volvo kunngjør nå en kampanje der de tar regningen for de som bestiller bil i år.

Knut Skogstad - Broom.no

Volvo vil gjøre det forutsigbart for kundene.

Fra årsskiftet får vi en betydelig innstramming i avgiftsreglene for elbiler i Norge. Da blir det nemlig for første gang moms på elbil.

Dette er lagt opp som et to-trinns-system. Elbiler med kjøpesum opp til 500.000 kroner slipper moms. På dyrere biler må man betale moms for den delen av kjøpesummen som overstiger 500.000.

Dette gjelder mange modeller. Noen har startpris på under en halv million, men ender over med tilvalg og ekstrautstyr på plass. Mens andre koster godt over dette i utgangspunktet og dermed får moms på en stor del av kjøpesummen.

Det er registreringen som teller

En betydelig utfordring her, er at mange elbiler har til dels lang leveringstid. Det betyr at kundene bestiller bil med pris uten moms i år. Men så må de betale moms når de får bilen utlevert neste år. Det er nemlig ikke bestillingstidspunktet som teller her – men når bilen blir registrert på norske skilter.

Volvo er en av dem som selger mye elbiler i Norge. De nærmer seg 3.000 utleverte eksemplarer av C40 og XC40 i 2022.

C40 er andre elbil ut fra Volvo, den nærmer seg 1000 registrerte eksemplarer i år. Les mer Lukk

Også tilbakevirkende kraft

Nå går de ut med en kampanje der de betaler momsen for kundene, dersom de bestiller en av deres elektriske biler i år, og får den utlevert med moms neste år.

Tilbudet gjelder 2023-modeller. Men dette har også tilbakevirkende kraft for kunder som allerede har bestilt en 2023-modell i år, og får bilen levert neste år, med evenuelt momspåslag.

Erik Trosby er kommunikasjonssjef for Volvo i Norge. Han forklarer kampanjen slik:

Volvo er på full fart over til elbiler, XC40 var først ut her. Les mer Lukk

Økt rente og strømpriser

– Vi ser at det er en del usikkerhet i markedet rundt dette med moms, både med tanke på når den vil slå inn for kunde og hvordan den vil innføres. Det er allerede et høyt kostnadspress i Norge og vi ønsker å gi kundene våre et bekymringsfritt, forutsigbart og trygt bilkjøp.

Erik Trosby er kommunikasjonssjef for Volvo i Norge. Les mer Lukk

Tilbudet gjelder for dem som ønsker å kjøpe en XC40 Recharge eller C40 Recharge, hos en Volvo-forhandler.

– Folk merker økt rente og strømpriser på lommeboken, samtidig som momsinnretningen ikke blir bekreftet før statsbudsjettet er vedtatt og det kan vente helt til desember. Derfor ønsker vi å gi kundene et bekymringsfritt og trygt bilkjøp, sier Trosby.

I likhet med mange andre bilprodusenter har også Volvo utfordring med delemangel og leveringstid. Her er C40 på produksjonslinjen i Belgia. Les mer Lukk

Levere ut mange biler i år

– Hva skjer når det blir moms, øker prisen tilsvarende på deres biler eller planlegger dere noen pristilpasninger?

– Utgangspunktet er at de avgiftsendringene som kommer som en følge av et statsbudsjett slår gjennom til kunde, enten avgiften går opp eller ned. Siden kostnadspresset og usikkerheten er stor nå, ønsker vi å gi kundene våre et trygt og forutsigbart bilkjøp, sier Trosby.

– Hvordan ligger dere nå an i forhold til ventetid?

– I dag er leveringstiden estimert til febuar 2023, hvis man bestiller C40 eller XC40 i dag. Volvo har en stor ordrereserve og vi skal levere ut mange biler de siste månedene av 2022, avslutter Trosby.



(Denne saken ble først publisert på Broom).