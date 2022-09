Bodø-milliardær flytter til Sveits

NTB

Milliardæren Tord Ueland Kolstad (51) gjør som Kjell Inge Røkke og flytter til Sveits. Årsaken er at han vil spare store summer i formuesskatt.

Kolstad flytter fra Bodø til Luzern i Sveits umiddelbart, bekrefter investoren overfor Avisa Nordland.

Han er en av de største private eiendomsaktører i Nord-Norge og er ifølge Kapital en av Norges 400 rikeste.

– Det er ikke tvil om at den norske formuesskatten, og særlig den økningen det har vært på arbeidende kapital, spiller inn. Hele min formue er jo i praksis eierskapet i mitt firma. Verdiene jeg har utenom eierskapet i mitt firma, er relativt små. Jeg opplever at beskatningen på min hånd i praksis er doblet det siste året, sier han til avisen.

– Jeg synes det er veldig dumt at vi har et beskatningssystem i Norge som gjør at de som investerer all sin kapital i næringsutvikling, blir så hardt beskattet at de må flytte ut. Vi velger å gi denne skatten til norske eiere, men ikke til utenlandske eiere. Den store taperen blir det norske samfunnet, sier han videre.

Nyheten kommer etter at det mandag ble kjent at milliardæren og Aker-eier Kjell Inge Røkke har flyttet til Sveits.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener det er ugreit at rikfolk flytter for å spare skatt.

– Norge er et av de landene i verden med best mulighet for å drive næringsvirksomhet. Vi har store naturressurser, vi har veldig flinke fagfolk. Har du skapt store verdier, er det også rimelig at du er med på det spleiselaget som skattesystemet bidrar til, sier han.