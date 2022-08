Sju moskus på avveie felt i Møre og Romsdal

Rundt 200 moskus lever innenfor et definert kjerneområde på Dovrefjell, og iblant hender det at de vandrer ut av området.

NTB

Torsdag denne uka felte Naturoppsynet sju moskus i Sunndal i Møre og Romsdal.

Det er snakk om ei ku med seks kalver, skriver NRK.

Den lille flokken hadde vandret ut av sitt definerte kjerneområde på Dovrefjell.

Bestanden av moskus har et kjerneområde på 340 kvadratkilometer i kommunene Lesja, Dovre og Oppdal. Moskus regnes som en fremmed art og hører strengt tatt ikke hjemme i Norge. Derfor er det et mål at bestanden på vinteren ikke skal overstige 200 dyr.

I vinter ble det skutt rundt 39 dyr som en del av forvaltningen av moskusstammen.