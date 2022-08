Fire av fem vil ha makspris på strøm

NTB

I alt 79 prosent av de spurte i en måling for Klassekampen mener det bør innføres makspris for strøm. Bare tre partier på Stortinget går inn for det samme.

I målingen, som Sentio har utført for Klassekampen. er folk spurt om de mener det bør innføres makspris på strøm. Mens 79 prosent av de spurte svarer de vil ha en slik øvre grense for hvor mye strømmen skal koste, svarer 12 prosent at de ikke vet. 9 prosent av de spurte svarer nei.

Drøyt halvparten, 56 prosent, sier også at de er helt eller delvis enige i påstanden om at strømprisen bør styres politisk og ikke av markedet.

Til sammenligning er det bare tre partier på Stortinget – KrF, Rødt og Frp – som går inn for ulike former for makspris. Partiene har så langt møtt hard motstand for sine standpunkter.

Regjeringen utreder to alternative maksprisordninger, men statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har uttrykt betydelig skepsis mot å innføre makspris.

– Denne undersøkelsen viser at det er en unison holdning i folket som er at vi skal ha stabil og rimelig strøm her i landet. Også de som ikke selv har dyr strøm nå, mener det. Det er fordi rimelig strøm er en verdi som er viktig for folk, sier Frps energi- og miljøpolitiske talsperson Terje Halleland til avisa.