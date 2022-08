Milliardsprekk for Bybanen i Bergen

NTB

Bybanens nye trasé til Fyllingsdalen i Bergen blir en milliard kroner dyrere enn budsjettert. Samtidig trekker prosjektdirektøren seg etter ti år i jobben.

– Prosjektet har dessverre ikke hatt tilstrekkelig kontroll med den løpende kostnadsutviklingen, og det tar vi selvkritikk for, skriver Håkon Rasmussen, avdelingsdirektør for mobilitet og kollektiv i Vestland fylkeskommune, i en pressemelding onsdag.

Bybanen til Fyllingsdalen skal etter planen åpne i november i år. Den nye budsjettoverskridelsen skyldes blant annet kraftig prisvekst i bygg- og anleggsbransjen, merkostnader for grunnerverv og andre uforutsette kostnader, ifølge fylkeskommunen.

Samtidig har prosjektdirektør Roger Skoglie, som har ledet arbeidet med utbyggingen av Bybanen siden 2012, valgt å trekke seg.

Rasmussen opplyser til Bergens Tidende at prosjektdirektøren trekker seg fordi han synes det er uheldig at budsjettoverskridelsen kommer fram på den måten den gjør, og så sent i prosjektet.

Det er ikke første gang utbyggingen av Bybanen i Bergen blir dyrere enn anslått. I juni ble det kjent at den ville koste minst 17 milliarder kroner, opp fem milliarder fra tidligere estimater.