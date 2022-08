Fontenehus Norge etterlyser psykemelding

Fontenehus Norge foreslår ny type sykemelding, en psykemelding, som skal være et alternativ for leger å henvise pasienten til. Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB

De som blir sykmeldt med psykiske helseproblemer, bør få bedre oppfølging, mener Fontenehus Norge. Nå etterlyser de en ny type sykemelding – en psykemelding.

– Hvert år forsvinner mange mennesker inn i en sykemelding uten å komme ut igjen, sier daglig leder og politisk ansvarlig Torhild Stimo i Fontenehus Norge i en pressemelding.

En betydelig andel av den voksne befolkningen er i kontakt med helsetjenesten på grunn av sin psykiske helse hvert eneste år. Bare i første kvartal i år fikk nesten 95.000 legemeldt sykefravær med diagnoser innen psykiske lidelser, ifølge Stimo.

– De som blir sykmeldt med psykiske helseproblemer bør få bedre oppfølging enn i dag. Vi trenger en ny type sykemelding – en psykemelding, sier hun.

Fontenehus Norge foreslår at psykemelding skal være et alternativ for leger å henvise pasienten til. Innholdet i en psykemelding kan for eksempel være en resept på arenaer som tilbyr meningsfylt innhold i hverdagen og sosial kontakt.

– Mange gode tilbud finnes allerede, og kan både videreutvikles og oppskaleres. Fontenehus Norge er et frivillig arbeidsfellesskap for mennesker med psykiske helseproblemer, og er bare ett eksempel. Frivillighetssentralene, Pitstop, Fretex og Kirkens Bymisjon er andre, sier Stimo.