Biler og motorsykler ramponert i Kristiansand

NTB

Minst seks biler og to motorsykler er blitt utsatt for hærverk i Kristiansand sentrum natt til lørdag. Politiet ber om tips i saken.

Den første meldingen fra politiet kom klokka 7.45:

– Melding om skadeverk på to biler i området Elvegata og Kvadraturen VGS. Knuste sideruter på den ene bilen og knekt sidespeil på den andre bilen. Trolig skjedd i løpet av natta, skriver Agder-politiet på Twitter.

En time senere ble det meldt om skadeverk på tre biler til, og dessuten at to motorsykler i området ble funnet veltet. Like før klokka 11 ble nok en skadd bil funnet i samme område, og politiet ber bileiere sjekke kjøretøyene sine.

De ber også om tips og gjerne videoer fra området.