UD: Skuffet over Taliban

NTB

Norge er skuffet over Taliban fordi al-Qaida-lederen Ayman al-Zawahri var i Kabul da han ble drept av USA.

Osama bin Ladens etterfølger ble drept i et amerikansk droneangrep i Afghanistans hovedstad, opplyste USAs president Joe Biden mandag.

– At Zawahri befant seg i Kabul, er et tegn på at det fortsatt er kontakt mellom Taliban og al-Qaida. Dette til tross for Talibans løfter om ikke å la Afghanistan bli et fristed for internasjonale terrororganisasjoner, sier statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap) i Utenriksdepartementet til Dagbladet.

– Utviklingen i Afghanistan går feil vei, særlig når det gjelder menneskerettigheter. Kvinners og jenters rettigheter er ett eksempel – fra skolegang til krav om klesdrakt. Selv om vi ikke er overrasket, er vi skuffet over Taliban, sier Petersson.