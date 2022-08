Produsent trekker tilbake genmodifisert godteri fra Spania

Importør Langaard Conrad AS trekker tilbake godteri av typen «Tootsie Roll Cocoa Flavour Chewy Candy» fra Spania. Årsaken er innhold av genmodifiserte ingredienser i produktet.

Importør Langaard Conrad AS trekker tilbake godteri fra Spania. Årsaken er innhold av genmodifiserte ingredienser i produktet.

Godteriet går under navnet Tootsie Roll Cocoa Flavour Chewy Candy. Årsaken til tilbaketrekningen er at ingen genmodifiserte næringsmidler er per i dag godkjent i Norge, skriver Mattilsynet.

Produktet er solgt hos Holdbart og Deli de Luca over hele landet inntil nylig. Importøren opplyser at varene nå skal være fjernet fra butikkene.

Genmodifiserte produkter som er godkjent til bruk i mat i EU, har gjennomgått en grundig helse- og miljørisikovurdering av EUs mattrygghetsorgan EFSA. Det er derfor ikke helsefare forbundet med produktet, men det er ulovlig å selge i Norge.

– Forbrukere som har kjøpt produktet og ikke ønsker å bruke det, kan levere det tilbake til butikken der det er kjøpt, skriver Mattilsynet.